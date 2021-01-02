لجنة التحكيم في "الفيفا" تختار طاقم تحكيم إماراتي للمشاركة في بطولة العالم للأندية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اختيار طاقم تحكيم دولي إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في شهر فبراير القادم.

وأكد ذلك موقع اتحاد الكرة الإماراتي، وقال إن الطاقم يضم كلاً من محمد عبدالله حسن (ساحة) والحكمين المساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري .

واعتبر الاتحاد الإماراتي أن هذا الاختيار يأتي "تأكيداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها الصافرة الإماراتية في مختلفة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية".

لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم تختار طاقم حكام دولي إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2021 ..@fifacom_ar pic.twitter.com/Nagn2Xofc3 — UAEFA (@uaefa_ae) January 2, 2021

​وذكر الموقع أن الطاقم الإماراتي تواجد في مونديال روسيا 2018 وشارك في إدارة عدد من المباريات أهمها مباراة فرنسا وبيرو.