كريستيانو رونالدو على بعد هدف واحد ليتصدر قائمة أفضل هدافي التاريخ

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين لفريقه يوفنتوس في شباك نادي أودينيزي، في المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لنفسه في عالم الساحرة المستديرة.

وبحسب موقع تأريخ وإحصائيات كرة القدم، رونالدو رفع رصيده من الأهداف في المباريات الرسمية مع مختلف الفرق التي لعب لها وكذلك المنتخب البرتغالي للهدف 758، متخطيًا عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه الذي أحرز 757 هدفًا فقط.

رونالدو أحرز 656 هدفًا مع الأندية التي لعب لها وهي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي.

ويحتاج رونالدو لتسجيل هدف وحيد لتقاسم صدارة ترتيب هدافي كرة القدم على مر التاريخ مع النمساوي جوزيف بيكان الذي أحرز 759 هدفًا .

وفيما يلي قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ كرة القدم:

التشيكي جوزيف بيكان (759 هدفا)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (758 هدفا)

البرازيلي بيليه (757 هدفا)

البرازيلي روماريو (745 هدفا)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (715 هدفا).