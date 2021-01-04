رغم الفوز الكبير على أودينيزي... بيرلو يوجه رسائل للاعبي وإدارة يوفنتوس

وفي تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي، وجه بيرلو عدة رسائل للاعبي فريق وإدارة ناديه، حيث قال في أولاها: "لم يكن هذا أفضل أداء لليوفي.. لقد جئنا من خسارة سيئة ضد فيورنتينا، وبدأنا المباراة بشيء من الصعوبة، خاصة عندما كانوا يركضون نحونا في الهجوم، ثم اكتسبنا الثقة مع مرور الوقت".

كما وجه بيرلو رسالة للأرجنتيني باولو ديبالا قائلا: "نحن بحاجة إلى ديبالا، وهو في حاجة إلى يوفنتوس، لقد تدرب بشكل جيد الأسبوع الماضي، وكان بدنياً في صورة أفضل، وكنت أتمنى أن يسجل هدفاً وقد حدث".

وواصل المدرب تعبيره عن ضيقه بالقول: "شعرنا بالخوف من خسارة فيورنتينا، وتحركاتنا لم تكن في وقتها الصحيح ، خاصة على الأطراف، وهو أمر لم يكن جيدا".

وأشاد المدرب الإيطالي بمستوى الويلزي آرون رامسي، قائلا: "هو لاعب مهم للغاية، وذكي ويعرف الأماكن التي يتوجب أن يتواجد بها على أرض الملعب، لسوء الحظ عانى من بعض المشاكل في السنوات الأخيرة".

وحقق نادي يوفنتوس فوزا عريضا بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد على أودينيزي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ15 من الدوري الإيطالي، ليصل الفريق إلى 27 نقطة في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن المتصدر ميلان، مع تبقي لقاء مؤجل لليوفي.