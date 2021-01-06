روسيا تحصد المرتبة الأولى من المرحلة الرابعة لسباق "داكار" بشاحنة "كاماز"... صور

تصدر الفريق الروسي المرتبة الأولى من المرحلة الرابعة في منافسات سباق "داكار" العالمي المقام في السعودية لفئة الشاحنات.

وفاز طاقم فريق "كاماز" الروسي بقيادة ديمتري سوتنيكوف، بالمرحلة الرابعة من رالي "داكار" في فئة الشاحنات في السعودية.

🚚 Trucks - Stage 4 - Results 🏁



What a stage for the Trucks as Sotnikov continues his barnstorming form with 2nd and 3rd finishing within 14"!#Dakar2021 pic.twitter.com/fJIov2OiIm — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2021

وانتصر سوتنيكوف في المرحلة الرابعة من السباق والتي تبلغ مسافتها حوالي 337 كم في زمن قدره ساعتين و58 دقيقة و47 ثانية.

🚚 شاحنات - المرحلة الرابعة - النتائج 🏁



كانت منافسة وجولة رائعة في فئة الشاحنات، حيث تألق من جديد السائق سوتنيكوف لينهي في المركز الأول، ولكن بفرق ١٤ ثانية فقط عن المركز الثالث!#داكار2021 pic.twitter.com/M7LM2CPLpZ — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 6, 2021

وأتى في المركز الثاني أيضا أندريه كارجينوف على سيارة "كاماز ماستر" بفارق عشر ثوان فقط من الأول.

وحل في المركز الثالث البيلاروسي أليكسي فيشنفسكي، على سيارة "ماز"، قائد فريق "MAZ-SPORTavto" بفارق 14 ثانية فقط.

🚚 Ралли-рейд "Шелковый путь" завершился победой "КАМАЗ-мастер" и Аль-Аттии



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وتستضيف السعودية للعام الثاني على التوالي، النسخة 43 لرالي دكار، أشهر الراليات، لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3-15 يناير/ كانون الثاني الجاري، الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويعبر المتسابقون البالغ عددهم 555 متنافسا 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600كم.