الإسباني كارلوس ساينز بطل المرحلة السادسة من رالي داكار

أحرز حامل اللقب الإسباني، كارلوس ساينز، سائق ميني، المرحلة السادسة من رالي داكار بين القيصومة وحائل في السعودية بزمن 3 ساعات و38 دقيقة و27 ثانية.

وتقدم ساينز على السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية، فيما بقي الفرنسي ستيفان بيرتهانسل في صدارة الترتيب العام.

وقطع ساينز، الفائز في المرحلة الأولى يوم الاثنين والمتوج باللقب ثلاث مرات، مسافة 618 كلم بينها 348 مخصصة للسرعة بعد تقليصها 100 كيلومتر، بسبب تأخر وصول المتنافسين بعد مرحلة يوم الخميس، وأنهى السباق متقدماً بفارق 4 دقائق وثلاث ثوان عن الراجحي سائق تويوتا الذي حل ثانياً وأمام العطية الثالث.

وبقي بيترهانسل "سيد داكار" حامل اللقب 13 مرة (7 في فئة السيارات و6 في الدرجات) في صدارة الترتيب بعدما حل رابعًا اليوم متقدمًا بخمس دقائق و53 ثانية عن العطية الثاني حامل اللقب ثلاث مرات وبفارق 40 دقيقة و39 ثانية عن ساينز الثالث.

أما في فئة الدراجات، فحقق الإسباني جوان باريدا، سائق هوندا، فوزه الثالث في نسخة هذا العام في المرحلة. قاطعا مسافة 338 كلم في زمن 3,45,27 ساعة متقدمًا بفارق 13 ثانية فقط عن روس برانش من بوستوانا سائق ياماها و53 ثانية عن الأسترالي دانيال ساندز (كاي تي أم).