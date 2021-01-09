لسبب طارئ... تأجيل مباراة في الدوري السعودي 30 دقيقة... فيديو

قرر حكم مباراة الاتحاد وضمك السعوديين في الجولة الثانية عشرة ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة.

قرار حكم المباراة جاء بعد هطول أمطار على أرضية ملعب الشرائع مستضيف المباراة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة الرياضية السعودية بحسابها على توتير الملعب وقد انتشرت فيه برك المياه، ما قد يجعل من الصعب إقامة المباراة، دون إيجاد حل عاجل.

لقطات لارضية ملعب الشرائع قبل لقاء #الاتحاد و #ضمك، وترقب لقرار حكم المباراة بتأجيل المباراة لمدة ساعه او اقامتها في وقتها المحدد.#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/wyzcjsVhsu — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2021

يشار إلى أن نادي الاتحاد يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، بفيما يحتل نادي ضمك المركز السادس عشر والأخير برصيد 8 نقاط.