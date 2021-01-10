متسابقة روسية تتحدث عن تكلفة المشاركة في رالي داكار

تحدثت سائقة سيارات السباق الروسية، أناستازيا نيفونتوفا، عن تكلفة المشاركة في رالي داكار الحالي الذي يقام هذه الأيام في صحاري المملكة العربية السعودية.

وقالت نيفونتوفا، على صفحتها عبر "فكانتاكتي" الروسي للتواصل الاجتماعي: "تكلفة التقدم بطلب للحصول على اختبار Motul الأصلي على دراجة نارية أو رباعية بدون ميكانيكي وفريق 15700 يورو، إذا كنت ستحضر معك حافلة تقنية - بالإضافة إلى 4500 يورو، إذا كانت سيارة مساعدة، بالإضافة إلى 2500 يورو، إذا كنت ترغب في النوم في عربة مع وسائل الراحة، فحينئذٍ 7000 يورو أخرى".

وأضافت: "لكل عضو في الفريق (ويجب أن يكون هناك اثنان على الأقل في مركبة واحدة)، بالإضافة إلى 10 آلاف يورو، في المجموع، بالنسبة للدراجة النارية مع فريق، يبدأ السعر من 37 ألف يورو".

وتابعت: "لكن لا تنسَ تذاكر الطائرة والإقامة في الفنادق وإيجار الملاحة والوجبات وما شابه ذلك".

كما تحدثت المتسابقة عن أسعار المشاركة في مسابقات الشاحنات: "شاحنات بسعر 39400 يورو للقطعة الواحدة بالإضافة إلى 10 آلاف يورو للشاحنات الضخمة ذات المعدات التقنية. 10 آلاف يورو لكل عضو في الفريق (يضم فريق كاماز حوالي 70 شخصا). هنا الميزانيات بالفعل تتجاوز المليون يورو".

وفقًا لها، تشمل رسوم الدخول تسليم المعدات من أوروبا بالعبّارة إلى السعودية، والتأمين على الركاب، وإدارة الإجراءات الجمركية، ووجبات الطعام، وإذن باستخدام شعار مشارك داكار.

اليوم في داكار، بعد يوم راحة الأمس، تقام المرحلة السابعة. ديمتري سوتنيكوف، ممثل فريق كاماز الروسي، هو الرائد في التصنيف العام في فئة الشاحنات. فاز بأربع مراحل من أصل ستة في السباق.