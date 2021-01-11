مع استمرار فشل المفاوضات مع "الهلال"... سلمان الفرج قد ينقل وجهته إلى "النصر" السعودي

كشفت تقارير سعودية، اليوم الاثنين، عن اتساع المسافة بين اللاعب الدولي سلمان الفرج وناديه الهلال السعودي، وذلك مع بدء مرحلة التفاوض من أجل استمراره في النادي الأزرق.

وبحسب مصادر لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد رفض الفرج (31 عاما) العرض المادي المقدم من نادي الهلال السعودي مقابل التجديد معه، وذلك بحجة أنه ضئيل ولا يتناسب مع تاريخه العريض.

وتابعت المصادر أن سلمان الفرج يرى أن سوق الانتقالات الصيفية شهدت التعاقد مع لاعبين أقل منه في المستوى والمكانة وكذلك مع لاعبين أجانب بعضهم لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق بأجور عالية.

وذكرت الصحيفة السعودية أنه مع استمرار فشل المفاوضات بين نادي الهلال وسلمان الفرج، فإن نادي النصر السعودي يسعى حاليا لضم الأخير إلى صفوفه بأجر يفوق عرض الهلال بثلاثة ملايين ريال سعودي.

وأفاد موقع "سعودي" الجمعة الماضية، بأن الفرج اشترط على إدارة نادي الهلال، الحصول على 30 مليون ريال، لتجديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة.

وكان سلمان الفرج، قائد نادي الهلال، صعد إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2008، ومن المقرر أن ينتهي عقده رسميا في يونيو/ جزيران 2021.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المفاوضات بين الفرج والإدارة الهلالية، لا تزال جارية حتى الآن، على أمل الحسم في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، تسعى إلى إغلاق ملف تجديد عقد الفرج خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ الاثنين القادم وتتنهي في 7 فبراير/ شباط القادم.

ونقلت عن مصادر، أن مجلس إدارة الهلال يحيط مفاوضاته مع الفرج بالسرية التامة، من أجل حسم تجديد عقد قائد الكتيبة الزرقاء.