الكشف عن تفاصيل تعاقد الزمالك مع أسامة جلال

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل صفقة محتملة بين نادي الزمالك، واللاعب أسامة جلال، مدافع فريق إنبي.

وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية، بأن نادي الزمالك يقترب بشدة من التعاقد مع أسامة جلال خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه.

وجاء ذلك بسبب مستوى اللاعب المميز خلال الفترة الماضية، وتألقه مع المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى مشاركته بشكل أساسي في جميع المباريات مع الفريق البترولي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل النادي، تأكيده أن النادي الأبيض انتهى من وضع الرتوش النهائية في الوقت الحالي، من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

وتم الاتفاق على دفع مبلغ 15 مليون جنيه مصري، على دفعتين، وذلك بعد رفض مسؤولو إنبي إنهاء الصفقة بمبلغ 12 مليون جنيه.

وأنهى اللاعب جميع اتفاقاته مع الزمالك، على مدة العقد والمقابل المالي، إذ سيتم توقيع العقود لمدة 5 سنوات مقبلة، في ظل سن اللاعب الصغير، وإمكانية استفادة القلعة البيضاء منه مستقبلا، حال بيعه في أوروبا.

وكان المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، شاهد فيديوهات للاعب، وأبدى ترحيبه الشديد، خاصة أنه يريد تدعيم خط الدفاع، بلاعب دولي جديد، بجانب الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الغني، مع اقتراب محمد عبد السلام من الرحيل.