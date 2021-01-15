الفريق الروسي في فئة الشاحنات يفوز برالي داكار 2021 في السعودية

ويشارك الرياضي سوتنيكوف في فريق "كاماز- أ ز ماستر" منذ عام 2008، وقد فاز للمرة الأولى خلال مسيرته في داكار.

وتصدر سوتنيكوف الترتيب بفارق دقيقة واحدة عن زميله وبفارق 40 دقيقة عن أقرب مناقسيه الفريق الروسي بقيادة الرياضي أنطون شيبالوف.

🏆استُقبل ديمتري سوتنيكوف وسط تصفيق حار بعد فوزه بداكار عن فئة الشاحنات 👏#داكار2021 pic.twitter.com/JMhvpJMk6o — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 15, 2021

وبحسب موقع داكار الرسمي، اضطر السائق الروسي، يوم أمس الخميس، للتوقف قبل عدة كيلومترات من نهاية المرحلة لاستبدال إطار مثقوب في شاحنته "كاماز"، لكن لم يؤثر ذلك على صدارته.

وقال دميتري معلقا على الحادث: "أعتقد بأنها واحدة من أصعب مراحل الرالي هذا العام، الكثبان الرملية في آخر المرحلة كانت الأصعب... تعرضنا لانثقاب في بدايتها بسبب الحجارة في الرمال، قبل 30 كيلومترًا على انتهاء المرحلة وتوقفنا لتغيير الإطارات وخسرنا ست أو سبع دقائق، كان يومًا صعبًا وطويلًا وقاسيًا، ووزن إطار الشاحنة 150 كغ، لذا ليس من السهل تغييره، ولكنني سعيدٌ لأن غدًا هو اليوم الأخير، ونحن متقدمون بفارق جيد على الآخرين".