بعد واقعة تحكيمية مثيرة للجدل... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر من ريال مدريد

اعتذر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لريال مدريد، بعد واقعة تحكيمية في نهاية مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الخميس.

وبحسب موقع صحيفة "ماركا" واسعة الانتشار في البلاد، والمقربة من أروقة النادي الملكي، قدم روبياليس الاعتذار بشكل رسمي، بسبب عدم عرض واقعة مثيرة للجدل، من قبل الناقل الرسمي للبطولة في إسبانيا.

وقال روبياليس: "كان يجب أن تبث اللقطة وأنا أعتذر عن ذلك. من السخف عدم عرضها، لقد كان فشلا في الإنتاج التلفزيوني".

وفي لحظات المباراة الأخيرة، أوقف الحكم اللقاء لمراجعة حالة لمس باليد، من مدافع بيلباو في منطقته، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي لاحتساب ركلة جزاء "قاتلة" لريال مدريد، تنقذه من الهزيمة 1-2.

وخلال مراجعة تقنية الفيديو "الفار"، لم تبث شبكة "موفيستار" المسؤولة عن إخراج وتصوير البطولات الإسبانية حول العالم، اللقطة الحاسمة، مما وضع الجماهير في حيرة، وبعد قرار الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء، عادت المباراة بشكل طبيعي، من دون أن يعرف المشاهدين تفاصيل الحالة المثيرة للجدل.

وخرج ريال مدريد من كأس السوبر بعد هزيمته على يد بيلباو، الذي تأهل بدوره لنهائي البطولة لمواجهة برشلونة يوم غد الأحد.