بوكيتينيو يفجر مفاجأة عن ميسي ويعلق على تصريحات نيمار

وقال بوكيتينيو في تصريحات لإذاعة "كادينيا سير" إن ميسي كان على وشك اللعب في إسبانيول وقد تم بالفعل الاتفاق على إعارته قبل أن يلعب مباراة ودية ضد يوفنتوس ويبدع بها عام 2004.

من جهة أخرى علق بوكيتينيو على تصريحات نيمار بشأن تعاقد فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان مع ميسي قائلا: "عن فكرة التعاقد مع ميسي ووصوله لباريس، سمعت تصريحات نيمار التي قالها عن رغبته في اللعب مع ميسي في الموسم المقبل.. يجب أن أتوخى الحذر عند حديثي عن لاعب ليس في فريقي، ولكن بكل تأكيد أي مدرب يحلم أن يحصل على أفضل اللاعبين في فريقه".

يذكر أنه يحق لميسي التفاوض علناً مع أي ناد في الوقت الحالي، حيث يتبقى في عقده مع البارسا أقل من 6 أشهرـ حيث يصل عقده لخط النهاية في يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان، في بيان له بداية العام الحالي، تعيين بوكيتينيو مدربا جديدا خلفا للمدرب السابق توماس توخيل.