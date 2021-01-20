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    كأس العالم لكرة اليد في مصر

    مصر تهزم روسيا في كرة اليد... تألق النجم أحمد الأحمر يشعل مواقع التواصل

    © REUTERS / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
    رياضة
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    احتفت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مساء اليوم الأربعاء، بأحمد الأحمر، الذي قاد منتخب بلاده لكرة اليد إلى تحقيق فوز ساحق على المنتخب الروسي، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة في مصر.

    وتُوج الأحمر بلقب "رجل المباراة" التي أقيمت على صالة استاد القاهرة وانتهت بفوز الفراعنة على المنتخب الروسي  بنتيجة (28- 23).

    وبجانب مصر وروسيا تضم المجموعة الرابعة كل من السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

    وتعهد الأحمر عقب المباراة بأن المنتخب المصري "سيقاتل للوصول لأبعد مكان ببطولة العالم لكرة اليد".

    وقال أحمد الأحمر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنا في قمة تركيزنا اليوم لأننا نعي بأننا نلعب البطولة على أرضنا. أن تلعب كأس العالم على أرضك ليس أمرا سهلا، ولا يمكن أن نودع البطولة إلا مع النفس الأخير لكل لاعب فينا".

    وتابع "المنتخب بحاجة إلى كل لاعب فينا، وكل لاعب سيشارك سيقاتل من أجل المنتخب".

    وحول تعرضه للإصابة خلال المباراة قال الأحمر: "تعرضت لكدمة قوية في الركبة. طبيب المنتخب تحدث معي وقال إننا سنصلح الأمور خلال الأيام المقبلة".

    وعن خسارة المنتخب المصري أمام السويد أمس الأول (الإثنين) بنتيجة 24 - 23. قال " قدمنا مباراة كبيرة أمام السويد ولم نكن موفقين في النهاية، بجانب أخطاء تحكيمية تكون مؤثرة حين تكون النتيجة متقاربة".

    ويقول ناقدون إن الأرقام التاريخية التي حققها الأحمر (36 عاما) طوال مسيرته تنصبه ملكا لكرة اليد الإفريقية والعربية.

    ويلعب الأحمر حاليا في صفوف فريق الزمالك المصري، وهو من مواليد 27 يناير/كانون الثاني عام 1984.

    وحقق الأحمر العديد من البطولات مع منتخب الفراعنة: كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، ودورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، ودورة الألعاب العربية مرتين، ودورة ألعاب البحر المتوسط مرة واحدة.

    وسبق أن حصل قائد المنتخب المصري لكرة اليد على العديد من الالقاب بينها هداف كأس العالم للأندية عام 2010 برصيد 41 هدفًا.

    يشار إلى أن منتخب مصر سبق أن حصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك عام 2019.

    وتستضيف مصر النسخة 27 من البطولة، التي تقام على 4 صالات، دون حضور جماهيري ووسط إجراءات احترازية غير مسبوقة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، حيث كان عدد الدول المشاركة في البطولة سابقا 24 فريقا.

    وتضم البطولة في نسختها الحالية 6 دول عربية، هي الجزائر، والمغرب وتونس والبحرين، وقطر إلى جانب مصر.

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