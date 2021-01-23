"فيفا" يتحدى دوري "السوبر الأوروبي" ويهدد بسلاح الحرمان من كأس العالم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بانه لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، وذلك في بيان رسمي صادر عنه.

وهدد "فيفا" لاعبي الأندية الأوروبية بالاستبعاد من بطولات كأس العالم، في حال مشاركتهم مع أنديتهم بدوري السوبر الأوروبي، الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، مؤكدا رفضه الاعتراف بالبطولة.

وجاء في البيان "أي نادٍ أو لاعب يشارك في هذه المسابقة يواجه عقوبة عدم السماح له بالمشاركة في أي بطولة ينظّمها فيفا أو الاتحاد القاري التابع له".

مضيفا "في هذا الإطار، فإن الاتحادات القارية تعترف بكأس العالم للأندية على أنها المسابقة الوحيدة للأندية على الصعيد العالمي، في حين يعترف فيفا بأن المسابقات الأخرى للأندية التي تنظمها مختلف الاتحادات القارية بأنها المسابقات القارية الوحيدة للأندية".

وأشارت شبكة Sky Sports إلى أن المفاوضات الخاصة بإنشاء هذه المسابقة، باتت في مراحلها الأخيرة.

The idea of a European 'Super League' has been rejected by FIFA and the game's six continental confederations, with the threat of a ban from the World Cup for any players that take part. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 21, 2021

وكشفت الشبكة أنه من المفترض أن تجمع هذه البطولة "السوبر" أفضل 18 نادياً في البطولات الأبرز يأوروبا، مع إجراء مباريات فاصلة في نهاية كل موسم، على طريقة نظام التجمع الذي أقيم في أغسطس/آب الماضي، بين ثمانية أندية بدوري الأبطال الأخير في لشبونة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.