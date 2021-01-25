شقيق أمير قطر يعلق على مبارة منتخب بلاده لليد في مصر

وكتب، شقيق الأمير القطري، في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر: "الأدعم يقدم مباراة أخرى كبيرة ورائعة ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر ويحقق فوزه الثاني في الدور الرئيسي على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة 26/25".
الأدعم يقدم مباراة أخرى كبيرة ورائعة ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر ويحقق فوزه الثاني في الدور الرئيسي على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة 26/25 ..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 25, 2021
الأبطال يفرضون وجودهم القوي مدفوعين بطموحهم العالي والدعم الكبير من الاتحاد القطري لكرة اليد .. 🇶🇦@Qatarhandball
وتابع: "الأبطال يفرضون وجودهم القوي مدفوعين بطموحهم العالي والدعم الكبير من الاتحاد القطري لكرة اليد".
وتأهل المنتخب القطري وصيف مونديال 2015 إلى ربع نهائي البطولة التي تقام في مصر بفضل الفوز الصعب على الأرجنتين بفارق هدف 26-25 وبالتزامن مع فوز الدنمارك على كرواتيا 38-26.
#مونديال_اليد 🏆| عاجل منتخبنا الوطني #الأدعم 🇶🇦 يحجز مقعده ضمن الثمانية الكبار💪 و يتأهل رسميا الى دور الثمانية فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال #مصر2021 - الف مبرووووك🎉 👏✊— Qatar Handball 🇶🇦 (@Qatarhandball) January 25, 2021
🇶🇦🇸🇪🇩🇰🇪🇸🇭🇺🇫🇷🇪🇬🇳🇴
معاك يا #العنابي .. #مصر2021 #egypt2021 #Teamqatar #GoQatar pic.twitter.com/QKSB70VsF5
واحتل منتخب قطر المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع الأرجنتين بامتلاك كل فريق لست نقاط، فيما حلقت الدنمارك بالصدارة بـ10 نقاط وجمّدت رصيد كرواتيا عند النقاط الخمس في المركز الرابع على سلم الترتيب.
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