شقيق أمير قطر يعلق على مبارة منتخب بلاده لليد في مصر

علق الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، على الفوز الثاني لمنتخب بلاده المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر حاليا.

وكتب، شقيق الأمير القطري، في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر: "الأدعم يقدم مباراة أخرى كبيرة ورائعة ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر ويحقق فوزه الثاني في الدور الرئيسي على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة 26/25".

الأدعم يقدم مباراة أخرى كبيرة ورائعة ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر ويحقق فوزه الثاني في الدور الرئيسي على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة 26/25 ..

الأبطال يفرضون وجودهم القوي مدفوعين بطموحهم العالي والدعم الكبير من الاتحاد القطري لكرة اليد .. 🇶🇦@Qatarhandball — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 25, 2021

​وتابع: "الأبطال يفرضون وجودهم القوي مدفوعين بطموحهم العالي والدعم الكبير من الاتحاد القطري لكرة اليد".

وتأهل المنتخب القطري وصيف مونديال 2015 إلى ربع نهائي البطولة التي تقام في مصر بفضل الفوز الصعب على الأرجنتين بفارق هدف 26-25 وبالتزامن مع فوز الدنمارك على كرواتيا 38-26.

​واحتل منتخب قطر المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع الأرجنتين بامتلاك كل فريق لست نقاط، فيما حلقت الدنمارك بالصدارة بـ10 نقاط وجمّدت رصيد كرواتيا عند النقاط الخمس في المركز الرابع على سلم الترتيب.