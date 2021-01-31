صحيفة تكشف أول رد فعل لميسي بعد تسريب عقده "الخيالي"

كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الأحد، عن رد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على واقعة تسريب عقده مع النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 - 2018، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، وبلغ إجمالي العقد ما يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم، مشيرة إلى أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنا المتغيرات.

🚨🚨🚨 Desvelan detalles del contrato de Messi: 555.237.619 euros en cuatro añoshttps://t.co/C9sHvYWj0l pic.twitter.com/z6CJvQNJqz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 30, 2021

وفي وقت سابق، أصدر نادي برشلونة بيان حول الواقعة، قال فيه إنه "ينفي بشكل قاطع أي مسؤولية في نشر عقده الاحترافي وسيتخذ إجراءات قانونية ضد "الموندو"، بسبب الضرر الذي قد يتسبب فيه بعد هذا النشر، معربا عن أسفه لما تم الكشف عنه علنا، لأنه مستند خاص حصريا يحكمه مبدأ السرية بين جميع الأطراف.

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Press Release: Leo Messi

All the details 👇https://t.co/CVDmFaZ6t4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2021

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميسي يدرس الرد على واقعة تسريب عقده، حيث سيتخذ محاميه إجراءات قانونية ضد العديد من الأشخاص.

وأشارت إلى أن ميسي سيقاضي الصحيفة التي نشرت الخبر، بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة.

وأوضحت أن

الأشخاص الخمسة هم جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق وأوسكار جراو المدير العام للنادي، وكارليس توسكيتس القائم بأعمال رئيس النادي، بالإضافة إلى شخصين آخرين.