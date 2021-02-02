رئيس الفيفا: مباريات مونديال 2022 ستقام في ملاعب ممتلئة بالجماهير

وقال إنفانتينو خلال اجتماع افتراضي في جنيف "مباريات المونديال ستقام في ملاعب ممتلئة العام المقبل".

وأوضح: "أثق تماما بأن البطولة (قطر 2022) ستكون مذهلة، وسيكون لها السحر نفسه لما كان للبطولات السابقة، وستعمل على توحيد عشاق كرة القدم في العالم".

وأشار إنفانتينو إلى أن لاعبي كأس العالم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

وتابع بأن المباريات ستقام وسط بروتوكولات صحية واضحة لا تخاطر بصحة أي شخص.

ومن المقرر أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها شرف استضافة هذا الحدث العالمي لدولة في الشرق الأوسط. وسيتم تنظيمه لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء بدلا من الصيف.