مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

تنطلق بعد قليل، المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري بطل أفريقيا والدحيل القطري بطل قطر وممثل الدولة المضيفة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في قطر.
اجواء حماسية من جمهورنا خارج ملعب المباراة 💪🦅 pic.twitter.com/N0eQNqaiw2— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 4, 2021
اجواء حماسية من جمهورنا داخل ملعب المباراة 💪🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 4, 2021
🔴 #يلا_يا_أهلي
🔴 #ClubWC pic.twitter.com/gV5yT4C7sD
🏃 اللمسات الاخيرة— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 4, 2021
⏳ عمليات الإحماء قبل ضربة البداية
🔴 #يلا_يا_أهلي
🔴 #ClubWC pic.twitter.com/tK7g1Io5vt
الإحماء قبل انطلاق المباراة 📸 🔥 #الدحيل pic.twitter.com/KTUeVzUwVn— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 4, 2021
قائمة #الدحيل ❤️ في مباراة اليوم أمام الأهلي المصري ضمن الدور الثاني من بطولة #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/TY6ZLt5fjT— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 4, 2021
إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي الدحيل القطري 🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 4, 2021
🔴 #يلا_يا_أهلي
🔴 #ClubWC pic.twitter.com/HjwiV3cRvo
ممثل الوطن في #كأس_العالم_للأندية #الدحيل 🇶🇦❤️ pic.twitter.com/3BhwrKYL04— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) January 31, 2021
📸 🏟 استاد المدينة التعليمية أحد ملاعب مونديال #قطر 2022 سوف يستضيف مباراتنا الأولى في #كأس_العالم_للأندية أمام الأهلي المصري يوم الخميس المقبل. pic.twitter.com/FsxtS5998X— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) January 30, 2021
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