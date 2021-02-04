مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

قائمة #الدحيل ❤️ في مباراة اليوم أمام الأهلي المصري ضمن الدور الثاني من بطولة #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/TY6ZLt5fjT

محمد أبو تريكة هو هداف الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفين في فريق كلوب أمريكا المكسيكي، وسجل هدف في أوكلاند سيتي، وهدف آخر في هيروشيما الياباني.