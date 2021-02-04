ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا لخوض مباراة بدوري الأبطال

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، أن السلطات الألمانية رفضت إصدار تصريح سفر لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك أن لخوض مواجهة مع نادي رازن بال شبورت لايبزيج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الشهر.

ورفضت الشرطة الاتحادية الألمانية طلبا تقدم به النادي صاحب الضيافة للحصول على تصريح خاص كان من شأنه السماح لليفربول بالسفر إلى لايبزيج لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر في 16 فبراير/ شباط رغم القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بحسب رويترز.

Liverpool will not be able to travel to Germany for their first leg #UCL last-16 tie against RB Leipzig on 16 Feb, due to travel restrictions.



If the host club aren't able to provide an alternative venue, according to new UEFA regulations, @LFC will be given a 3-0 win. pic.twitter.com/mUmzAjCtDA — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 4, 2021

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان "أبلغت الشرطة الاتحادية نادي لايبزيج اليوم بأن المسألة لا تندرج تحت فئة الظروف الاستثنائية".

وذكرت التقارير أنه سيتعين على لايبزيج الآن البحث عن ملعب بديل للمواجهة ويجب أن يخطر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بأي تغيير بحلول يوم الاثنين المقبل.

BREAKING: Liverpool will NOT play the away leg of their Champions League tie with RB Leipzig in Germany. 🏟️🇩🇪🚫 pic.twitter.com/3MsWvkAFC9 — bwin (@bwin) February 4, 2021

وقال لايبزيج إنه لن يصدر أي تعليق اليوم الخميس بشأن مواجهة ليفربول. ومن المقرر أن يستضيف ليفربول مباراة الإياب في العاشر من مارس/ آذار.