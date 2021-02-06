وفاة المدرب المغربي عبدالخالق اللوزاني بفيروس كورونا

توفي صباح اليوم السبت مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق عبد الخالق اللوزاني عن عمر ناهز 76 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

حقق الفقيد مجموعة من الإنجازات والألقاب، من أبرزها فوزه رفقة فريق الكوكب المراكشي بالازدواجية (البطولة وكأس العرش) سنة 1992، كما توج مع فريق أولمبيك خريبكة ببطولة كأس العرب سنة 1996 في الأردن.

وكان الراحل المولود في 13 يوليوز 1945 بمدينة الصويرة، قد خاض تجربة احترافية كلاعب في البطولة البلجيكية ضمن فريق اندرليخت، ليلج بعد ذلك مجال التكوين ثم التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا لفريق شارل لوروا البلجيكي.

وأسهم اللوزاني في تأهل منتخب المغرب لكأس العالم 1994، التي أقيمت في الولايات المتحدة.