وفاة المدرب المغربي عبدالخالق اللوزاني بفيروس كورونا

حقق الفقيد مجموعة من الإنجازات والألقاب، من أبرزها فوزه رفقة فريق الكوكب المراكشي بالازدواجية (البطولة وكأس العرش) سنة 1992، كما توج مع فريق أولمبيك خريبكة ببطولة كأس العرب سنة 1996 في الأردن.
الناخب الوطني السابق اللوزاني في ذمة الله https://t.co/wZSXxCteRQ #رياضة #24_ساعة #التدريب pic.twitter.com/8EhNiShCpR— Hespress هسبريس (@hespress) February 6, 2021
وكان الراحل المولود في 13 يوليوز 1945 بمدينة الصويرة، قد خاض تجربة احترافية كلاعب في البطولة البلجيكية ضمن فريق اندرليخت، ليلج بعد ذلك مجال التكوين ثم التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا لفريق شارل لوروا البلجيكي.
وأسهم اللوزاني في تأهل منتخب المغرب لكأس العالم 1994، التي أقيمت في الولايات المتحدة.
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