مرتضى منصور يعلق على قرار قضائي برفض عودته لرئاسة الزمالك ويتحدث عن "مؤامرة قطرية"

مرتضى منصور وفي تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" قال "البقاء لله في قانون الرياضة".

وتابع: "تعليقي الوحيد، على ما حدث يمكن تخليصه في كلمتين: البقاء لله في قانون الرياضة والبقاء لله في اللائحة المالية الموجودة حاليا في مصر".

وأكد منصور على حسابه بموقع "تويتر" احترامه لأحكام القضاء وقال: "أشكر قضاء مصر العظيم ولا تعقيب على حكم القاضي الحساب عند الله وأمام ضميره المهم أن يكون ضميره مستريحا فيما كتبه ".

وأضاف "أما أنا وجماهير الزمالك وجمعيتنا العمومية نؤكد احترامنا لأحكام القضاء مهما كانت أسبابه".

الحمد لله... الحمد لله ... الحمد لله .



أشكر قضاء مصر العظيم ولاتعقيب على حكم القاضي

الحساب عند الله وأمام ضميره المهم أن يكون ضميره مستريحا فيما كتبه .



أما أنا وجماهير الزمالك وجمعيتنا العموميه نؤكد احترامنا لأحكام القضاء مهما كانت أسبابه . pic.twitter.com/6v5y8sl1sR — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) February 7, 2021

كما تعهد مرتضى منصور بأن "يفضح" في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد "في بيان بالصوت والصورة"، ما سماها "المؤامرة القطرية التي نفذت بأيادي مصرية".

اليوم فى المساء بالصوت والصورة بيانا مني أمام الرأي العام لفضح المؤامرة القطرية التي نفذت بأيادي مصرية .



"البقاء لله " — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) February 7, 2021

وقضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في وقت سابق من اليوم الأحد، برفض طعن مرتضى منصور، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى، التي قدمها مرتضى منصور، بإلغاء قرار بتجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى أيضا، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة القاضي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.