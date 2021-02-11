مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

تتجه أنظارُ العالم اليوم إلى الدوحة، مع ختام #كأس_العالم_للأندية لكرة القدم.. والذي يُقام في استاد المدينة التعليمية "جوهرة الصحراء " فماذا تعرف عنه ؟ @roadto2022 #اذاعة_قطر pic.twitter.com/hSSH5eTYxf

يسعى كل من بالميراس البرازيلي والأهلي المصري، إلى الخروج بأفضل ترتيب ممكن، وتحقيق المركز الثالث في مواجهة صعبة للفريقين، ومفتوحة على جميع الاحتمالات.