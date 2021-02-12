أول رد من معلول على اتهامات ادعاء الإصابة في مباراة البايرن

رد اللاعب التونسي، علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاتهامات التي وجهت إليه بشأن ادعائه الإصابة في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.

وعلق معلول، ردا على الشائعات التي خرجت بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني للحديث عن ادعاء الإصابة للخروج من المباراة، قائلا:

"مش علي معلول اللي يهرب من المباريات ولا علي معلول إللي يمسك رجله ويدعي الإصابة".

وقال معلول إنه كان يتمنى أن يشارك في مباراة بالميراس أمس الخميس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن الإصابة منعته.

وأكد في تصريحات لموقع "النادي الأهلي"، أنه على الرغم من بذله مجهودا كبيرا جدا؛ من أجل اللحاق بالمباراة، إلا أن الإصابة حرمته من ذلك.

وخلال حديثه قدم معلول التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وجماهير النادي بعد التتويج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وتابع معلول "برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق".

وأوضح أن "الجميع تعاهد على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية، وقد تحقق ذلك من خلال التتويج بالبرونزية، وعلينا أن نركز الآن في الأهداف الجديدة للفريق خلال الفترة المقبلة وهي التتويج بالسوبر المحلي و الإفريقي، والحفاظ على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".