بطولة"كأس السعودية" العالمية...الجواد "مشرف" يخطف جائزة 20 مليون دولار.. وفيديو

فاز الجواد "مشرف"، المملوك للأمير السعودي عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، بالمركز الأول لبطولة "كأس السعودية" العالمية لسباقات الخيل، ونال جائزتها القيمة البالغة 20 مليون دولار.

وجرت فعاليات الشوط الختامي من البطولة، أمس السبت على ميدان الملك عبدالعزيز للخيل في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي حسم فيها الخيال ديفيد ايجن، السباق لمصلحته وسط منافسة قوية من أبرز الخيالة في العالم.

الحصـان 🐎 " مشرف" بطلاً لكأس أغلى سباق خيل في العالم

للمالك الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل #كأس_السعودية_العالمي_للخيل 🇸🇦#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعوديةpic.twitter.com/gTluc5sx2c — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 20, 2021

وتم تسليم خلال الحفل الختامي للمنافسة، كأس البطولة لمالك الجواد الأمير عبدالرحمن، وتسليم مجسم حصان، وخوذة الخيال لمدرب الجواد، جون جوسدن، والخيال ديفيد ايجن، على التوالي.

سمو #ولي_العهد يهنئ في منصة التسليم الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل فائزاً بكأس السعودية الأغلى في العالم بعد فوز الجواد مشرف بقيادة المدرب جون جوسدن والخيال ديفيد ايجن.#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية pic.twitter.com/x8lw9lg1xa — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 20, 2021

وضمت هذه النسخة، خيالة من الجنسين، من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا وألمانيا ونيوزيلندا وكندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وتعد هذه المنافسة النسخة الثانية للبطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار، موزعة على 16 شوطا تمثل في تفاصيلها سباقات عالمية متنوعة ما بين المضمار الرملي والعشبي، لتكون من أغلى مسابقات الخيل في العالم.