أبرز أرقام انتصار ريال مدريد على بلد الوليد في الدوري الإسباني

تغلب ريال مدريد على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما السبت في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

ليرفع الملكي نقاطه لـ52 نقطة في الوصافة خلف أتلتيكو مدريد.

أبرز أرقام وحقائق انتصار ريال مدريد على بلد الوليد في الدوري الإسباني، بحسب ما نشر موقع "آس" الإسباني:

1-الفوز هو الرابع على التوالي للفريق الملكي والذي قلّص به الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط ولكن يتبقى للأتلتي مباراة مؤجلة.

2-ريال مدريد يواصل سلسلته المكونة من 13 مباراة دون هزيمة ضد بلد الوليد، 11 فوزا وتعادلان.

3-كارلوس كاسيميرو ثاني هدافي ريال مدريد هذا الموسم خلف كريم بنزيما ويملك 5 أهداف رغم أنه لاعب متوسط ميدان.

4-سجل كارلوس كاسيميرو 4 أهداف من كرات رأسية هذا الموسم، أكثر من أي لاعب متوسط ميدان في الدوريات الخمسة الكبرى.

5-ريال مدريد بدأ المباراة بشكل سيء، فشل في تصويب كرة واحدة على مرمى بلد الوليد في الشوط الأول من المباراة.

6-قدم الألماني توني كروس مباراة مميزة ضد بلد الوليد، منح صناعة الهدف الوحيد، و4 تمريرات مفتاحية، وأكمل 73 تمريرة صحيحة من أصل 83 تمريرة في المباراة، وأرسل 7 كرات عرضية، وتفوق في الثنائيات بنسبة 100% واستخلص الكرة 9 مرات أكثر مرتين من أعلى معدل له، وهو أكثر اللاعبين افتكاكا للكرة خلال المباراة.