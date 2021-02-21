ديوكوفيتش يهزم الروسي ميدفيديف ويفوز بأستراليا المفتوحة للمرة التاسعة.. فيديو وصور

وبفوزه اليوم على ملعب رود ليفر في ملبورن يحرز ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا اللقب رقم 18 في البطولات الأربع الكبرى.
A moment in #AusOpen history 🏆💙@DjokerNole | #AO2021 pic.twitter.com/QnyGXKYM3Q— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
ومثلما حدث في مواجهة النمساوي دومينيك تيم في نهائي العام الماضي فإن ديوكوفيتش واجه اليوم منافسا يتوق بكل قوة للنجاح.
"Class act." 💯— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
Here, here @DjokerNole 👏@DaniilMedwed | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/R1aHehylbY
لكن ميدفيديف، بعكس تيم الذي صمد طوال خمس مجموعات، لم يشكل مطلقا تهديدا لديوكوفيتش طوال مواجهة اليوم.
"The guy [@DjokerNole] was a god for me."— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
Story time with our #AO2021 runner-up, @DaniilMedwed 📚👏#AusOpen pic.twitter.com/OSoW8HLuJS
وكسر ديوكوفيتش إرسال ميدفيديف سبع مرات وكان تفوقه كاسحا طوال المباراة التي حسمها بكرة رائعة بعد تقدمه للشبكة وعانق أفراد طاقمه التدريبي بعد الحسم.
وبهذا الفوز فإن ديوكوفيتش لم يخسر في تسع مباريات نهائية خاضها في ملاعب ملبورن بارك وهو إنجاز غير مسبوق أيضا. وعادل الرقم القياسي لنادال بالفوز بسادس لقب كبير بعد إتمام عامه 30.
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