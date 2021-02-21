ديوكوفيتش يهزم الروسي ميدفيديف ويفوز بأستراليا المفتوحة للمرة التاسعة.. فيديو وصور

فاز المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف 7-5 و6-2 و6-2 ليتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة معززا بذلك رقمه القياسي غير المسبوق.

وبفوزه اليوم على ملعب رود ليفر في ملبورن يحرز ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا اللقب رقم 18 في البطولات الأربع الكبرى.

ومثلما حدث في مواجهة النمساوي دومينيك تيم في نهائي العام الماضي فإن ديوكوفيتش واجه اليوم منافسا يتوق بكل قوة للنجاح.

لكن ميدفيديف، بعكس تيم الذي صمد طوال خمس مجموعات، لم يشكل مطلقا تهديدا لديوكوفيتش طوال مواجهة اليوم.

وكسر ديوكوفيتش إرسال ميدفيديف سبع مرات وكان تفوقه كاسحا طوال المباراة التي حسمها بكرة رائعة بعد تقدمه للشبكة وعانق أفراد طاقمه التدريبي بعد الحسم.

وبهذا الفوز فإن ديوكوفيتش لم يخسر في تسع مباريات نهائية خاضها في ملاعب ملبورن بارك وهو إنجاز غير مسبوق أيضا. وعادل الرقم القياسي لنادال بالفوز بسادس لقب كبير بعد إتمام عامه 30.