"استقل دراجة نارية للوصول".. إبراهيموفيتش يشارك بمهرجان سان ريمو الغنائي.. فيديو

وحل السويدي كضيف شرف على المهرجان الذي استمر لمدة أربعة أيام.

Zlatan Ibrahimovic appears at 2021 San Remo music festival 😎 pic.twitter.com/67kd2uxKQQ — coldmedinah (@coldmedinah) March 3, 2021

وقد حضر السويدي إلى المهرجان على متن دراجة نارية، وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ريكورد" عن إبراهيموفيتش، فإنه تعرض لأزمة مرورية خلال قدومه إلى المهرجان ليقوم بالحضور على متن دراجة نارية.

وقال زلاتان: "وقع حادث على الطريق السريع، وبعد 3 ساعات في الطريق، خرجت من السيارة وطلبت من سائق دراجة نارية إيصالي، ومن حسن حظي بأنه كان من مشجعي ميلان".

وشارك النجم السويدي بأداء غنائي في المهرجان.