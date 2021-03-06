قوة الاصطدام 67 مرة من الجاذبية الأرضية… كشف تفاصيل حادث جروجان في سباق البحرين

كشف الاتحاد الدولي للسيارات، أمس الجمعة، تفاصيل عن حادث رومان جروجان في سباق البحرين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات العام الماضي.

وأوضح الاتحاد الدولي أن السيارة كانت تسير بسرعة 192 كيلومترا في الساعة وشدة الاصطدام تساوي 67 مرة من الجاذبية الأرضية وهو ما أدى إلى انقسامها إلى نصفين واختراق النصف الأمامي منها للحواجز قبل اندلاع النيران في بداية السباق الذي أقيم في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب رويترز.

وكان الفرنسي جروجان، البالغ عمره 34 عاما والذي كانت قدمه اليسرى عالقة في السيارة، قال إنه كان يعتقد أنه سيموت لكنه استجمع قواه للخروج من السيارة من أجل أطفاله.

وكشف الاتحاد الدولي عن أن مدخل فحص خزان الوقود على الجانب الأيسر من السيارة لم يكن في مكانه فيما تمزقت وصلة إمداد الوقود من الخزان إلى المحرك.

وتم التلويح بالأعلام الحمراء بعد 5.5 ثانية من الحادث فيما وصلت السيارة الطبية إلى الموقع بعد 11 ثانية، ونجح جروجان في الخروج من السيارة بعد 27 ثانية لكنه تعرض لحروق في يديه.

وقال جان تود رئيس الاتحاد الدولي:

"المعلومات المهمة التي توصلنا إليها من الحادث ستساعدنا في مواصلة تحسين السلامة في فورمولا 1 ورياضة المحركات حول العالم".

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه يعمل على تطوير بعض الأمور المتعلقة بالسلامة منها مراجعة تصميم خزان الوقود ومدخل الفحص في كل فئات السيارات ذات المقعد الواحد.

كما سيعمل الاتحاد الدولي على تطوير مقاومة القفازات للنيران والتوصل إلى أنواع جديدة من الحواجز تكون أكثر أمنا.

وأوضح الاتحاد الدولي أن قسم السلامة أجرى تحقيقات في 19 حادثا في بطولات المحركات في العام الماضي.