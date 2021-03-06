ساوثامبتون يحقق أول انتصار في عشر مباريات بالدوري الممتاز

حقق ساوثامبتون أول انتصار له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في عشر مباريات بعد أن سجل القائد جيمس وارد-براوس هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول وأضاف تشي آدمز الهدف الثاني بتسديدة صاروخية ليفوز بهدفين نظيفين على مضيفه شيفيلد يونايتد اليوم السبت.

وتراجع ساوثامبتون، الذي تصدر الدوري في نوفمبر تشرين الثاني، إلى النصف الثاني من جدول الترتيب بسبب العروض المخيبة والإصابات لكن فريق المدرب رالف هازنهوتل الذي يحتل المركز 14 أظهر قدراته القتالية في المباراة رقم 100 للفريق تحت قيادته.

وتقدم ساوثامبتون في الدقيقة 32 بواسطة لاعب الوسط وارد-براوس من ركلة جزاء.

وضاعف البديل آدمز، الذي نزل بدلا من المصاب داني إينجس في الشوط الأول، النتيجة بتسديدة صاروخية بالقدم اليمنى من مسافة بعيدة في مرمى فريقه السابق بعد أن أخفق متذيل الترتيب في تشتيت الكرة.