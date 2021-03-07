مفاجأة... هذا ما قاله الحكم المغربي للاعبي الأهلي المصري بعد مباراة فيتا كلوب

قال الإعلامي المصري، أحمد شوبير، إن "الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، توجه للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي واعتذر لهم".

وأوضح شوبير، خلال تصريحات إذاعية، "بعد تأكد رضوان جيد من عدم صحة ركلة الجزاء، التي احتسبها ضد عمرو السولية لمصلحة فيتا كلوب ومراجعته للعبة قام بالاعتذار للاعبي الأهلي بعد المباراة".

أحمد شوبير يكشف ما قاله الحكم رضوان جيد للاعبي الأهلي pic.twitter.com/dd7c1nBAM8 — Btolat.com (@Btolat) March 7, 2021

وكان التعادل الإيجابي قد أنهى مباراة الأهلي وفيتا كلوب بملعب القاهرة الدولي مساء أمس السبت، بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في مباراة أهدر خلالها حامل اللقب عدد لا حصر له من الفرص السهلة، ويحتل الأهلي المركز الثالث بمجموعته برصيد 4 نقاط، حيث يواجه فيتا في الكونغو بلقاء الجولة الرابعة في السادس عشر من مارس الجاري.