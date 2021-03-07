هدف مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي... فيديو

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي الهزيمة السادسة له على التوالي على ملعبه، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 1-صفر أمام فولهام المهدد بالهبوط بفضل هدف في الشوط الأول سجله ماريو ليمينا في آنفيلد.

وأجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول سبعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 1-صفر أمام تشيلسي يوم الخميس الماضي دون جدوى حيث خطف ليمينا الكرة من محمد صلاح الذي تأخر في تشتيتها عند حدود منطقة الجزاء قبل أن يسددها في المرمى في الدقيقة 45.

وعاند الحظ ليفربول حين لاحت فرصة خطيرة بضربة رأس لساديو ماني الذي أفلت من الرقابة لكنه أهدرها في الدقيقة 80.

واستمر فولهام في ذيل الترتيب برصيد 26 نقطة من 28 مباراة لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن برايتون صاحب المركز 17 بينما يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 43 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع.