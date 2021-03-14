لاميلا لاعب توتنهام يسجل هدفا لفريقه على طريقة مارادونا.. فيديو

سجل الأرجنتيني إريك لاميلا هدفا عالميا في الدقيقة الـ 33 من مواجهة أرسنال وتوتنهام في ما يسمى "ديربي شمال لندن" لم ينجي فريقه من خسارة الـ3 نقاط.

وبحركة مهارية وعلى طريقة مارادونا في مونديال 1986- سجل لاميلا (29 عاما) هدفا بعد أن مرر البرازيلي لوكاس مورا لاعب "السبيرز" له كرة داخل منطقة الجزاء.

ويعد هذا أول هدف يسجله لاميلا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ولعب أرسنال ضد توتنهام، مساء الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء حسمه "المدفعجية" بنتيجة 2-1.

وسجل لآرسنال مارتن أوديغارد (44) وألكسندر لاكازيت (64 من ركلة جزاء).

ورفع آرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.