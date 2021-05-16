رياض محرز: لا أفكر في مغادرة مانشيستر سيتي ودوري أبطال أوروبا حلم لأي لاعب

أكد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أنه "لا يفكر أبدا في مغادرة النادي، وبأن لقب دوري أبطال أوروبا هو حلم لأي لاعب".

ووفقا لما نقله موقع قناة "آر أم سي سبورت" الفرنسية، وفي حديث لرياض محرز قال إنه "سيبقى في فريق مانشيستر سيتي حتى نهاية عقده معه على الأقل، وإنه يتطلع لإنهاء مشواره الكروي في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "بعد نهاية الموسم الحالي، سيتبقى لي موسمان آخران مع نادي مانشيستر سيتي، أنا مرتاح جدا مع هذا الفريق وليس هناك ما يدعو للتفكير في تغيير الأجواء، كما أنني لا أخطط مطلقا للاعتزال في صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي".

وقال: "إن الموسم الأول مع السيتي صحيح أنه كان صعبا لي حيث كان يتعين عليّ التأقلم مع أسلوب لعب الفريق والمدرب، خاصة وأنني قدمت من فريق ليستر الذي كان يعتمد على الهجمات المرتدة، في حين الأمور تختلف في سيتي، إذ يتوجب على اللاعبين الاحتفاظ بالكرة والعودة بسرعة لاسترجاعها في حال فقدانها مع الضغط المتقدم على لاعبي المنافس".

وانضم محرز، 30 عاما، إلى صفوف مانشستر سيتي في تموز/ يوليو 2018 بموجب عقد يمتد لـ 5 سنوات.

واستطاع محرز أن يسجل في مباراتي نصف النهائي أمام باريس بواقع هدف في الذهاب وهدفين الإياب، ليصبح بذلك ثاني لاعب يسجل ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال لفريق إنجليزي، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).

كما سجل رياض محرز هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة. وفي مباريات محرز الخمس الأخيرة استطاع أن يسجل أربعة أهداف ويصنع هدفين.