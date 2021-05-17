لاعبة من أصول عربية تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

توجت خيرة حمراوي، لاعبة نادي برشلونة النسوي، والمتحدرة من أصول جزائرية، مساء الأحد، بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج الفريق النسوي لنادي برشلونة، بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات، عقب فوزه مساء اليوم الأحد برباعية نظيفة (0-4)، على سيدات تشيلسي الإنجليزي، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب غاملا أوليفي بمدينة غوتنبرغ السويدية.

وحسم الفريق الإسباني المباراة في شوطها الأول، بعد أن سجلت لاعبة تشيلسي، ميلاني لوبولز بالخطأ في مرماها عقب مرور دقيقة واحدة فقط على صافرة البداية، ثم تمكنت أليكسيا بوتيلاس من إضافة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 14، قبل أن تحرز أيتانا بونماتي الهدف الثالث في الدقيقة 20، وتمكنت كارولين غراهام هانسن من اختتام مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 36 من الشوط الأول للمباراة.

وفازت إناث برشلونة باللقب للمرة الأولى في تاريخهن، كما أنهن أصبحن أول فريق إسباني "سيدات" يتوج بهذه الكأس.

التعلق بأرض الأجداد

قالت حمراوي في تصريحات صحفية إنها تتوق لزيارة بلدها الأم مستقبلا، منوهة أن رغبتها هي تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني، بعد وصول برشلونة إلى نصف نهائي النسخة الحالية.

وأضافت: "عندما أجد الوقت المناسب سأذهب إلى الجزائر لزيارة أقاربي، وبالنسبة للجماهير في الجزائر، فمن المدهش أن يلعب جزائري لنادي برشلونة".

وأردفت: "أؤكد أنني لم أجد صعوبة على الإطلاق في تحقيق طموحاتي كامرأة فرنسية من أصل جزائري".

يذكر أن خيرة حمزاوي من أبرز الأسماء في كرة القدم الفرنسية، بدأت مسيرتها في أكاديمية كليرفونتين، وهي أكاديمية مشهورة في فرنسا.

نجمة ليون الفرنسي خيرة حمراوي تنتقل الى برشلونة الاسباني #Barca pic.twitter.com/SudkYTWb4G — #الرياضة_الان (@_SportsNow_) June 19, 2018

شهدت بدايات تييري هنري ولوران بلان وزين الدين زيدان، وارتدت قميص هينين بومون في الدرجة الأولى الفرنسية، ثم سانت إتيان، وساهمت في تحقيق اللقب الأول للنادي في 2011.

في 2016 وقعت حمراوي لليون بعد خمسة مواسم مميزة بقميص باريس سان جيرمان، قبل أن تشد الرحال إلى برشلونة الإسباني في 2018.