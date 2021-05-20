مع سبق الإصرار... 7 أشخاص يواجهون تهمة القتل العمد لمارادونا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن 7 أشخاص يخضعون للتحقيق في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، يواجهون اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

ووفقا لموقع قناة "فرانس24"، يواجه الطاقم الطبي الذي كان يشرف على الحالة الصحية لمارادونا، ومن بينهم جراح الأعصاب الطبيب الخاص لمارادونا ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أوغوستينا كوساتشوف والأخصائي النفسي كارلوس دياز، السجن ما بين 8 إلى 25 عاماً في حال الإدانة.

ونقلت "فرانس24"، عن مصدر من مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو الذي يقود التحقيق، الأربعاء، إن لائحة الاتهام تستند إلى النتائج التي توصل إليها مجلس خبراء في وفاة مارادونا بنوبة قلبية العام الماضي.

وخلص تقرير اللجنة الذي نُشر في الأول من مايو/أيار الحالي إلى أن مارادونا لم يتلق الرعاية الطبية الكافية و"تُرك لمصيره" من قبل فريقه المعالج قبيل وفاته، ما أدى إلى "علاج غير ملائم" أسهم في موته البطيء.

وأشار التقرير المؤلف من 70 صفحة، إلى أن اللجنة الطبية المكلفة بالتحقيق بناء على طلب القضاء حيال الساعات الأخيرة للنجم الأرجنتيني، حددت أن مارادونا "بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل" قبل وفاته، وتحمل "فترة من العذاب الطويل"، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ إثر جلطة دموية.

وأضاف المصدر أنه "بعد مظالم عدة، اكتملت القضية".

وبالتالي، فإن المتهمين ممنوعون من مغادرة البلاد، ويجب أن يمثلوا أمام التحقيق بين 31 مايو و14 يونيو.