فهد بن نافل يبكي فرحا بعد تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس نادي الهلال السعودي، فهد بن نافل، وهو يبكي بعد تتويج النادي بلقب الدوري.

وظهر بن نافل، وهو يحيي اللاعبين على مجهودهم، ويبكي تأثرا بالتتويج الثاني على التوالي للهلال، والرابع في آخر خمس مواسم كبطل للدوري السعودي.

بكاء فهد بن نافل بعد تحقيق الهلال للقب الدوري 💙 pic.twitter.com/L5wYp3ppPj — صوت الهلال (@SawtAlhilal7) May 23, 2021

وقال بن نافل عقب التتويج، عبر حسابه على "تويتر": "أهلا بالبطولة الثانية والستين.. الدوري الثاني على التوالي، الرابع من آخر خمسة دوريات، السابع عشر في تاريخ الهلال، مجدٌ جديد.. كتبه نجومكم في صفحات التاريخ، مبروك جماهير الهلال الغالية.. تستحقون الذهب.. ويستحقكم".

أهلًا بالبطولة الثانية والستين..

الدوري الثاني على التوالي..

الرابع من آخر خمسة دوريات..

السابع عشر في تاريخ #الهلال

مجدٌ جديد.. كتبه نجومكم في صفحات التاريخ

مبروووووك جماهير الهلال الغالية.. تستحقون الذهب.. ويستحقكم💙 — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 23, 2021

وأضاف: "يحيا الهلال -بعد توفيق الله- ثم بجماهير الهلال الغالية بتكاتفها ودعمها وتحفيزها شكرًا لوقفتكم الدائمة مع ناديكم، شكراً لأبطالنا الذين عملوا واجتهدوا؛ من أجل أن يحافظ الهلال على لقبه الغالي".

#يحيا_الهلال -بعد توفيق الله- ثم بجماهير #الهلال الغالية.. بتكاتفها.. ودعمها.. وتحفيزها..

شكرًا لوقفتكم الدائمة مع ناديكم..💙

شكرًا لأبطالنا الذين عملوا واجتهدوا؛ من أجل أن يحافظ الهلال على لقبه الغالي — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 23, 2021

وفاز الهلال على التعاون بهدف نظيف، ليرفع رصيده للنقطة الـ58 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ويتوج رسميا بلقب الدوري السعودي.