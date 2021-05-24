غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

اختارت رابطة المدربين في إنجلترا الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أفضل مدرب في هذا الموسم، اليوم الاثنين، بعد أن قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لثالث مرة في 4 سنوات.

ونال المدرب الإسباني الجائزة للمرة الثانية بعد تكريمه عقب موسم 2017-2018، الذي حطم فيه سيتي الأرقام القياسية حين فاز بلقب الدوري وأصبح أول ناد في دوري الأضواء يصل إلى 100 نقطة.

وتفوق غوارديولا في التصويت على مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، ودانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي، وديفيد مويز مدرب وست هام، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، ليفوز بجائزة الأسطورة أليكس فيرغسون.

وقال غوارديولا: "السعادة تغمرني لحصولي على هذه الجائزة للمرة الثانية لكني ما كنت لأحقق هذا الإنجاز دون مساعدة مجموعة من أفضل العاملين واللاعبين المحترفين في كرة القدم.

وأضاف: "اللاعبون قدموا موسما رائعا، لم تفتر عزيمتهم أبدا رغم أننا واجهنا أكثر المواسم تحديا في تاريخي المهني، الطاقم الفني المعاون أيضا يستحق كل الإشادة، أهدي لهم هذه الجائزة".

وأنهى السيتي الموسم بطلا للدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني... وسيلتقي السيتي مع تشيلسي في نهائي دوري الأبطال يوم السبت.