لاعب يسقط من حافلة خلال احتفال فريقه بالتأهل للدرجة الأولى...فيديو

فخلال احتفال اللاعب باخري دجان، برفقة فريقه "كوجايليسور" في حافلة مكشوفة جابت الشوارع، سقط اللاعب من الحافلة.

وبحسب موقع النادي، فقد تم نقل اللاعب بسرعة إلى المشفى لمعاينته، وأكد النادي في بيان له بأن صحة صاحب الـ29 عاما جيدة ومستقرة.

يذكر بأن "كوجايليسبور" تغلب على "ساكاريا سبور" في نهائي التصفيات من دوري الدرجة الثانية برباعية نظيفة، ليصعد بذلك إلى دوري الدرجة الأولى التركي، بحسب ما نقل موقع 360.