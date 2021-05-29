اتحاد الكرة المصري يوقف ويغرم المدير الفني للزمالك وثلاثة من لاعبيه

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة على المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، وثلاثة من لاعبي الفريق، تتضمن إيقافا وغرامة مالية.

وبحسب موقع "يلا كورة" قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون مبارتين، وتغريمه 70 ألف جنيه مصري.

وعللت اللجنة قرارها قائلة: "بسبب السلوك غير الرياضي الذي بدر منه في مباراة فريقه مع الإسماعيلي"، حيث نزل كارتيرون إلى أرضية الملعب، واعترض على حكم المباراة، مما اضطره لطرده.

وبخصوص الغرامة المادية قالت اللجنة إنها بسبب تحريضه على الانسحاب من المباراة.

وبالنسبة لثلاثي الزمالك فهم أشرف بنشرقي، وفرجاني ساسي، وحمزة المثلوثي، حيث تم إيقافهم مباراة واحدة بسبب الإنذارات.

وكان كارتيرون قد هاجم الحكم أمين عمر الذي أدار مباراة الزمالك والاسماعيلي ونزل إلى أرضية الملعب اعتراضاً على قراراته مما اضطر الحكم إلى طرده بإشهار البطاقة الحمراء.

وقد انتهت مباراة الزمالك والإسماعيلي بفوز الزمالك وصعوده إلى ربع النهائي، ليقابل فريق المقاصة.

ويلعب الزمالك غداً أمام الجونة، على ملعبها، في التاسعة مساءً، بمنافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.