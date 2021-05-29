فوز القطري ناصر العطية برالي الأردن الدولي... صور وفيديو

فاز السائق القطري ناصر بن صالح العطية، اليوم السبت، برالي الأردن الدولي 2021 بالجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

ويعد هذا الفوز الـ 78 في مسيرة السائق القطري والـ27 لملاحه في مسعى الأول لإحراز اللقب الإقليمي للمرة الـ17 في تاريخه.

تقرير مركز الأخبار عبر #قنوات_الكاس عن فوز بطلنا العالمي ناصر العطية بلقب #رالي_الأردن pic.twitter.com/NurC7EbZR6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 29, 2021

وأنهي السائق القطري الرالي في المركز الأول متقدما بفارق (17:05.8 دقيقة) عن أقرب منافسيه الكويتي مشاري الظفيري (إيفو 10)، والذي كان احتلاله للمركز الثاني في الترتيب العام كافيا بالنسبة له للفوز بلقب الفئة الثانية في البطولة المخصصة لسيارات الإنتاج التجاري "أم إي آر سي2 "، التي كانت تُعرف سابقا باسم المجموعة "ن"، فيما احتل اللبناني أليكس فغالي (إيفو 10)، المركز الثالث.

ويشكل رالي لبنان الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي من المقرر إقامته من الثالث حتى الخامس من شتنبر المقبل.