فوز القطري ناصر العطية برالي الأردن الدولي... صور وفيديو

ويعد هذا الفوز الـ 78 في مسيرة السائق القطري والـ27 لملاحه في مسعى الأول لإحراز اللقب الإقليمي للمرة الـ17 في تاريخه.
تقرير مركز الأخبار عبر #قنوات_الكاس عن فوز بطلنا العالمي ناصر العطية بلقب #رالي_الأردن pic.twitter.com/NurC7EbZR6— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 29, 2021
وأنهي السائق القطري الرالي في المركز الأول متقدما بفارق (17:05.8 دقيقة) عن أقرب منافسيه الكويتي مشاري الظفيري (إيفو 10)، والذي كان احتلاله للمركز الثاني في الترتيب العام كافيا بالنسبة له للفوز بلقب الفئة الثانية في البطولة المخصصة لسيارات الإنتاج التجاري "أم إي آر سي2 "، التي كانت تُعرف سابقا باسم المجموعة "ن"، فيما احتل اللبناني أليكس فغالي (إيفو 10)، المركز الثالث.
بطلنا القطري #ناصر_العطية يفوز بالمركز الأول في #رالي_الاردن الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات#جريدة_الراية #انا_ملتزم_بالكمامة #قطر pic.twitter.com/UXuETPW9pq— الراية القطرية (@alraya_n) May 29, 2021
ويشكل رالي لبنان الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي من المقرر إقامته من الثالث حتى الخامس من شتنبر المقبل.
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