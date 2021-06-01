أمستردام تسمح لمزيد من الجماهير بحضور مباريات بطولة أوروبا

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه سيسمح لمزيد من الجماهير بالحضور في ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام لمشاهدة مباريات في بطولة أوروبا بعدما رفع العدد إلى 16 ألف متفرج.

وتستضيف أمستردام أربع مباريات في البطولة ثلاث منها في الدور الأول وواحدة في دور الستة عشر وكانت تعتزم في السابق السماح لنحو 12 ألف متفرج بالحضور في كل مباراة.

ومع ذلك تم زيادة عدد التذاكر المتاحة إلى ثلث سعة الملعب بعد قرار لمجلس الوزراء الهولندي اليوم.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان "في أبريل الماضي تقرر حضور ما يصل إلى ربع سعة استاد "يوهان كرويف" لكن بناء على نتائج عدة دراسات وتقييم لوضع وباء كوفيد-19 في يونيو / حزيران.. تم زيادة السعة إلى ثلث الملعب".

وأضاف غيغس دي يونغ مدير بطولة أوروبا "من الرائع أن يتحسن الوضع بالنسبة لوباء كورونا الذي يبدو الآن تحت السيطرة.

"السعادة لا تسعنا الآن بالسماح لمزيد من الجماهير بالحضور. من الرائع أن يتم زيادة السعة مع الحفاظ على السلامة. جاء هذا نتيجة التعاون المشترك مع السلطات الصحية والرياضية وبلدية أمستردام وشركاء آخرين".

لكن سيتعين على كل المشجعين تقديم شهادة باختبار سلبي لكوفيد-19 قبل السماح لهم بدخول الملعب بينما قال الاتحاد الهولندي إن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) سيبحث الآن أفضل السبل لتوزيع التذاكر الجديدة التي سيتم طرحها.

يشار إلى أن أمستردام واحدة من 11 مدينة تستضيف البطولة التي تنطلق في 11 يونيو/ حزيران.