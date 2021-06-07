"يويفا" يوافق على زي المنتخب الأوكراني لـ "يورو 2020"

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، على زي المنتخب الأوكراني المشارك في بطولة أوروبا "يورو 2020".

وقالت المنظمة: "وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على قميص المنتخب الوطني لأوكرانيا (وجميع الفرق الأخرى) لـ "يورو 2020" وفقا للقواعد المعمول بها".

يذكر أن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أندريه بافيلكو، قدم في وقت سابق، مجموعة جديدة من القمصان الرسمية للمنتخب الأوكراني حملت شعارات: "المجد لأوكرانيا" و"المجد للأبطال" فضلا عن خارطة تشمل شبه جزيرة القرم.

وستقام بطولة "يورو 2020 "، التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا هذا العام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز. وسيلاقي المنتخب الأوكراني في دور المجموعات كلا من النمسا وهولندا ومقدونيا.