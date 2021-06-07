إسبانيا تستدعي 4 لاعبين إضافيين لمعسكر تدريبي بسبب إصابة بوسكيتس

أعلن منتخب إسبانيا لكرة القدم، اليوم الاثنين، استدعاء 4 لاعبين إضافيين للمشاركة في معسكر تدريبي مواز، عقب إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا مطلع الأسبوع.

ونشر الاتحاد الإسباني عبر حسابه على موقع "تويتر" بيانا ذكر فيه: "نتيجة للعواقب التي قد تحدث بعد اختبار بوسكيتس الإيجابي قرر الطاقم الفني استدعاء مجموعة من أربعة لاعبين لخوض حصص تدريبية في الأيام المقبلة تحت إشراف المدرب لويس إنريكي في فقاعة موازية".

ولن يقيم اللاعبون الأربعة وهم رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) وبابلو فورنالس (وست هام يونايتد) وكارلوس سولير (بلنسية) وبرايس منديز (سيلتا فيغو) في قاعدة منتخب إسبانيا التدريبية في لاس روزاس أو ينخرطوا في استعدادات باقي التشكيلة لبطولة أوروبا حيث يخضع الفريق حاليا لفترة عزل.

📸 Los jugadores de la @SeFutbol entrenan por turnos y de forma individual en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/fjk2QjGKZV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 7, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إصابة قائد منتخب البلاد، سيرجيو بوسكتيس، بفيروس كورونا، قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وستواجه إسبانيا منافستها ليتوانيا وديا غدا الثلاثاء بفريق تحت 21 عاما الذي أنهى للتو مشاركته في بطولة أوروبا لهذه الفئة السنية حيث بلغ الدور قبل النهائي.