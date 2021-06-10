مدرب لياقة يشرح أفضل طريقة لتمرين السحب

شرح مدرب اللياقة الروسي، ألكسندر هالامانوف، كيفية تنفيذ تمارين سحب الجسد عبر التأرجح على القضيب البهلواني بأسهل طريقة ممكنة.

وقال هالامانوف لوكالة "سبوتنيك": "إذا كنت لا تعرف كيفية السحب، يمكنك القيام بما يلي: ضع كرسيًا أسفل القضيب الأفقي، قف عليه. سيكون القضيب في مستوى وجهك".

وأضاف: أمسك القضيب بيديك في قبضة مستقيمة ومتوسطة وادفعه بعيدًا عن الحامل، ثم ثبت ذقنك على البار لمدة ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ. ثم افرد ذراعيك وتنشق.

وتابع: "كرر ذلك من ثلاث إلى خمس مرات.. سيؤدي ذلك إلى القضاء على مرحلة السحب نفسها، وترك مرحلة تمديد واحدة، وهي أسهل بكثير".

بمرور الوقت، ستكون قادرًا على زيادة عدد التكرارات، وبعد ذلك ستشعر أنت بنفسك عندما يمكنك الوقوف بشكل كامل: مرة، ثلاث مرات، سبع مرات، وهكذا.

وبحسب هالامانوف، فإن عمليات السحب تشمل عددًا كبيرًا من العضلات في نفس الوقت، وهذا التمرين وحده كافٍ للجزء العلوي من الجسم.

وخلص المدرب إلى القول: "إذا كنت تمارس تمارين القرفصاء أيضًا ولم تحدد لنفسك أهدافًا محددة للياقة البدنية، فلن تكون هناك حاجة إلى تمارين أخرى إلى جانب هذين التمرينين".