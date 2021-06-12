لاعب عربي يوسع الفارق مع ميسي ويصبح وصيفا لرونالدو... فيديو

وسّع لاعب عربي الفارق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأصبح في المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين الدوليين بين لاعبي كرة القدم النشيطين حاليا.

واستعاد المهاجم الإماراتي، علي مبخوت، المركز الثاني بعد سجل ثنائية، ليساهم في فوز منتخب بلاده على مضيفه الإندونيسي بخماسية نظيفة، في مباراة جمعت المنتخبين، أمس الجمعة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023.

وبفضل هذين الهدفين، رفع مبخوت رصيده إلى 75 هدفا دوليا، ليعود إلى المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين الدوليين بين لاعبي كرة القدم الذين لا يزالون ينشطون في الوقت الحالي، بفارق هدف أمام الهندي، سونيل تشيتري، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

UAE's Ali Mabkhout has scored two more goals to get to 75 goals! ⚽⚽



1 - Cristiano Ronaldo

2 - Ali Mabkhout

3 - Sunil Chhetri

4 - Lionel Messi

5 - Robert Lewandowski



𝗧𝗛𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗘 𝗜𝗦 𝗢𝗡 💥 pic.twitter.com/LIse9XSdeE — Goal India (@Goal_India) June 11, 2021

ووسع مبخوث كذلك، الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يشغل المركز الرابع في القائمة، التي يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 104 أهداف.