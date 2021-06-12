المنتحب الهولندي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة أوكرانيا في "يورو 2020"

أعلن مدرب المنتخب الهولندي، فرانك دي بور، أن المدافع ماتياس دي ليخت، سيغيب بسبب إصابة في الحوض عن لقاء أوكرانيا في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال دي بور في مؤتمر صحفي "لو كان الأمر شديد الأهمية، كنا سنحاول إشراك دي ليخت، لكننا لا نريد المخاطرة".

وأشار إلى أنه من الممكن لمدافع أياكس امستردام، يورين تيمبر، أن يحل محل دي ليخت في مباراة الغد.

ويغيب حارس المرمى ياسبر سيليسين عن المنتخب الهولندي في "يورو 2020" بسبب إصابته بعدوى فيروس "كورونا".

وأوضح دي بور أن الحارس المخضرم مارتن ستيكلنبرج (38 سنة) سيتولى حراسة المرمى.

ورغم كل النقاشات التي أثيرت في هولندا، فإن فرانك دي بور، عازم على اللعب بطريقة 5-3-2.