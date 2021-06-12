المنتخب السويسري يصاب بخيبة أمل بعد تعادله مع ويلز في "يورو 2020"

قال المهاجم السويسري، بريل إمبولو، إن لاعبي كرة القدم السويسريين أصيبوا بخيبة أمل بعد تعادله مع ويلز، في دور المجموعات في بطولة أوروبا.

انتهت مباراة المجموعة الأولى بين منتخبي سويسرا وويلز، التي أقيمت في باكو، اليوم السبت، بنتيجة 1-1.

افتتح إمبولو التسجيل في الدقيقة 49 واختير أفضل لاعب في اللقاء.

وقال إمبولو للصحفيين: "أنا، مثل باقي الفريق، أشعر بخيبة أمل بعض الشيء من النتيجة. كانت لدينا فرص جيدة، كان بإمكاننا زيادة الأهداف والفوز. لكننا لم نستغل الفرص، لكن في النهاية حصل التعادل، وهذا عار".

واختتم: "علينا أن نفكر في الجوانب الإيجابية في لعبتنا، ونرتاح ونركز على المباراة التالية".

وبهذا التعادل تمركز منتخب سويسرا ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى متساويا بالنقاط مع ويلز، خلف إيطاليا المتصدر بعد تغلبه على تركيا بثلاثة أهداف نظيفة.