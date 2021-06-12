إنعاش قلبي للدنمركي كريستيان إريكسن في "يورو 2020" وإيقاف المباراة... فيديو

توقفت مباراة دور المجموعات بين منتخبي الدنمارك وفنلندا، ضمن إطار منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد تعرض لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن لفقدان الوعي في الملعب، حيث يقوم الأطباء بإجراءات الإنعاش.

وانطلق لقاء المجموعة الثانية، حيث يلعب المنتخب الروسي أيضًا، اليوم السبت في كوبنهاغن. وقبل نهاية الشوط الأول، فقد إريكسن وعيه.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه: "توقفت المباراة بين منتخبي الدنمارك وفنلندا بسبب فقدان الوعي الذي أصاب الاعب الدنماركي كريستيان إريكسن".

© REUTERS / WOLFGANG RATTAY تعرض لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن لفقدان الوعي في الملعب

وانهار إريكسن فجأة وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب. وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله، بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه.

وبدأ عدد كبير من اللاعبين في البكاء على أرض الملعب قبل أن يأمر حكم اللقاء بإيقاف المباراة.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار.

وفي صورة قامت "آر تي" الناطقة بالروسية بنشرها، ظهر أن اللاعب الدنماركي ما زال بوعيه.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار، وأعلن المذيع الداخلي في الاستاد أن المباراة توقفت بسبب وضع صحي طارئ وطلب من الجماهير البقاء في أماكنهم.