أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم استئناف مباراة الدنمارك ضد فنلندا في بطولة أوروبا "يورو 2020" بعد سقوط لاعب الوسط كريستيان إريكسن مغشيا عليه.

فبعد استقرار حالته واستعادة وعيه، بحسب ما أعلن الاتحادين الأوروبي والدنماركي لكرة القدم، تقرر استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا بعد توقفها إثر إصابة اللاعب كريستيان إريكسن، وذلك في الساعة 21:30 بتوقيت موسكو.

وستلعب الدنمارك وفنلندا 4 دقائق من الشوط الأول وبعد استراحة لمدة 5 دقائق سيبدأ الشوط الثاني، وفقًا لتقارير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يذكر أنه قد صدر قرارا في وقت سابق يقول بأنه تم تأجيل ما تبقى من مباراة فنلندا - الدنمارك إلى يوم الغد 13 يونيو.

وتوقفت مباراة دور المجموعات بين منتخبي الدنمارك وفنلندا، ضمن إطار منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد تعرض لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن لفقدان الوعي في الملعب، وقيام الأطباء بإجراء إنعاش له.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه: "توقفت المباراة بين منتخبي الدنمارك وفنلندا بسبب فقدان الوعي الذي أصاب الاعب الدنماركي كريستيان إريكسن".

وانهار إريكسن فجأة وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب. وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه.

وبدأ عدد كبير من اللاعبين في البكاء على أرض الملعب قبل أن يأمر حكم اللقاء بإيقاف المباراة.