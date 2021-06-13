رسالة من إريكسن عبر "واتسآب" بعد إغمائه في "يورو 2020"

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان، جوزيبي ماروتا، عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، الذي أغمى عليه في مباراة أمس السبت أمام فريق فنلندا، ضمن بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال ماروتا: "شاهدنا الصور على التلفزيون التي تشير إلى حدوث شيء دراماتيكي، وهو ما رأيناه للأسف في الملاعب الإيطالية من قبل".

وتابع في تصريحات لشبكة "راي سبورتس": "إن اللاعبين قريبون جدا، وقد تواصلنا جميعا على الفور مع بعضنا بعضا بعد رؤية تلك الصور، لم نكن نريد أن نكون فضوليين، لذا حاولنا احترام [تعافيه] بمجرد طمأنتنا"، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكشف جوزيبي ماروتا: "لا يسعني إلا أن أقول إنه قبل 10 دقائق فقط، أرسل إريكسن رسالة في محادثتنا الداخلية عبر تطبيق "واتسآب"، وهذا يؤكد العلاقة بين اللاعبين".

وعن آخر تطورات حالته الصحية، صرح ماروتا: "نحن متفائلون بشأن حالة كريستيان، لقد أخبرنا الفريق الطبي للدنمارك أن الوضع تحت السيطرة، ولا يمكنني الدخول في التفاصيل، ولكن اللاعب تحت سيطرة المنتخب الدنماركي، وأفضل شيء يمكنني قوله هو أن إريكسن استجاب بشكل إيجابي، وكان تدخل قائد منتخب الدنمارك، سيمون كيير، والأطباء مهما للغاية".

من جانبه، تحدث طبيب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، مورتن بوسن، عن حادث إغماء كريستيان إريكسن، قائلا:

"تم استدعاؤنا على أرض الملعب عندما سقط كريستيان، ولم أتمكن من رؤيته، لكن سرعان ما اتضح أنه سقط. عندما وصلنا إلى هناك، وكان مستلقيا على جنبه وكان يتنفس".

وأردف: "شعرنا بنبضه، ولكن سرعان ما تغيرت الصورة، ثم بدأنا إنعاش القلب".

وسقط كريستيان إريكسن، لاعب وسط منتخب الدنمارك خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020، مما أثار تعاطفا عالميا معه، حيث ظن الجميع موته في البداية ولكنه استفاق بعد إنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

وتم إيقاف المباراة في البداية بعد سقوط إريكسن، لكن تقرر لاحقا استئنافها، وفازت فنلندا 1-صفر بعد أن سجل المهاجم يويل بوهيانبالو الهدف الوحيد في الدقيقة 60 من المحاولة الوحيدة لفريقه على المرمى.

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